Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen, Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından yaralı kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra Elazığ'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıklar ve valilik koordinasyonunda kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle yürütülen çalışmalarla yaralar sarıldı.

TOKİ tarafından inşa edilen 25 bin civarında konutla eski, depreme dayanıksız yapı stokundan büyük oranda kurtulan Elazığ, merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden minimum düzeyde etkilendi.

İlk depremin ardından Vali Ömer Toraman başkanlığında toplanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, ilgili kurumlar aracılığıyla 3 bin 500'e yakın arama kurtarma personeli, çok sayıda insani yardım malzemesi ve 323 iş makinesini deprem bölgesine sevk etti.

Bununla yetinmeyen Elazığ, depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler ile yaşadıkları tedirginlik nedeniyle evlerine giremeyen 40 bin depremzedeyi yurt, misafirhane ve apart otellerde misafir ediyor.

"3 bin 500 personelimiz afet bölgelerinde görevlendirildi"

AFAD İl Müdür Vekili Ali Rıza Akay, AA muhabirine, depremde yakınlarını ve evlerini kaybedenlerin acısını yürekten paylaştıklarını söyledi.

İlk depremle birlikte kentte acil bir sıkıntının oluşmadığının anlaşılması üzerine Valilik koordinasyonunda tüm imkanlarla deprem bölgeleri için bir yardım koridoru oluşturduklarını ifade eden Akay, "Bugüne kadar afet bölgelerine 2 milyon ekmek, 1,3 milyon şişe su, 546 bin yemek, 840 mutfak seti, 107 ton bakliyat, 98 bin battaniye, 7 bin 458 yatak, 5 bin 200 çadır, 2 bin 137 ısıtıcı ve en önemlisi arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 537 jeneratör gönderdik. Ayrıca enkazlarda arama kurtarma çalışmaları ve yolların açılabilmesi için 323 ekskavatör, yükleyici, kamyon, vinç ve diğer araçları bu bölgelere görevlendirdik" diye konuştu.

Akay, deprem bölgelerinden gelen 30 bin depremzedenin Elazığ'dan hava yolu ile depremden etkilenmeyen bölgelere tahliye edildiğini, arama kurtarma ve gönüllü ekiplerin de 2 vali yardımcısı ve 3 kaymakamla deprem bölgesinde görevlendirildiğini kaydetti.

"Depremin ilk saatinden itibaren 3 bin 500 personelimiz afet bölgelerinde görevlendirildi ve oralarda çalışmalar devam ediyor" diyen Akay, bu depremlerden sonra Elazığ'da ağır hasar gören binalardan tahliye edilen 65 ailenin Kırklar Mahallesi geçici barınma ve konaklama merkezine yerleştirildiğini ve tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirtti.

Başta Malatya olmak üzere çevre illerden çok sayıda depremzedenin kente geldiğini aktaran Akay, şöyle devam etti:

"Şu an Elazığ'da 40 bin depremzede vatandaşımızın olduğu tespit edildi. Henüz kaydını alamadığımız vatandaşlarımız da var. İmkanı olmayan depremzedeler yurtlarda, kamu kurumlarına ait misafirhanelerde, apart otellerde kalıyor. Tüm ihtiyaçları Valilik koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay ve kaymakamlıklarca karşılanmakta"

Akay, kente gelip merkez ya da Baskil, Keban ve Ağın ilçelerindeki akrabalarının yanında kalan ya da ev kiralayan depremzedelerin de bulunduğunu bildirdi.

"Devletimiz vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamed Eren ise yaşanan felaketin ardından kente gelen depremzedelerin en iyi şekilde misafir edilmesi için tüm paydaş kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber hareket ettiklerini söyledi.

Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor, 2020 depreminde de Elazığ'da bunu çok büyük bir şekilde hissetmiştik. Gelen depremzedelerin öncelikle beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Odalarında sıcak suları 24 saat akıyor. Yine kişisel ihtiyaçlarını Bakanlık ve Valiliğimiz talimatıyla gidermeye çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla da iyi bir dayanışma içerisindeyiz. Yardımları yurt müdürlüğümüze iletiyorlar, hepsini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz"

Çocukların depremin yarattığı olumsuz duygulardan uzaklaşması için sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle çocuklara yönelik çeşitli oyun ve masal etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Eren, satranç, masa tenisi ve langırt gibi oyun imkanları sunarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağladıklarını belirtti.

Kente gelen depremzedelerden Ahmet Uzunay, çok büyük bir felaket yaşadıklarını anlatarak, "Evimiz ağır hasar gördüğü için buraya sığındık. Allah devletimizden razı olsun. Her türlü imkan ile yanımızda. Kalacak yer sağladılar, yeme içme ihtiyaçlarımız karşılanıyor" dedi.

Mehmet Söğüt de depremden dolayı yaşadıkları mağduriyeti devletin sunduğu imkanlarla giderdiklerini belirterek, "Memnunuz. Yemek olsun, diğer konularda olsun her şey dört dörtlük. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.