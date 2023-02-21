Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da ormanlık alana uyuşturucu madde atan 3 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alana poşet içerisinde uyuşturucu madde attığı belirlenen 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.
Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre "Kökünü Kurutma Operasyonları" kapsamında çalışmalarını sürdüren Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaşıp, aracı takibe aldı.
Araçtan ormanlık alana bir poşet atıldığını fark eden ekipler, şüpheli aracı durdurdu. Poşeti inceleyen ekipler, 2 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Jandarmadaki ekiplerince gözaltına alınan E.C, A.U ve V.T. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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