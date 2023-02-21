Yoğun kardan dolayı dün eğitime ara verilen Aydıntepe’de, belediye ekipleri mahalle ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı köy yollarında da İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kar ve tipiden kapanan 19 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.