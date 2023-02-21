Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 15:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta kar ve tipiden kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kar ve tipiden kapanan 19 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Yoğun kardan dolayı dün eğitime ara verilen Aydıntepe’de, belediye ekipleri mahalle ve sokaklarda çalışma yürütüyor.
Yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı köy yollarında da İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Kar ve tipiden kapanan 19 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Bayburt
Son Haberler
- 17:44
- 17:39
- 17:36
- 17:41
- 17:33
Sıradaki Haber
İnegöl'den deprem bölgesine 670 araçlık destek sağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz