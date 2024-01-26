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Güncel
İHA 26.01.2024 09:29

Niğde’deki kooperatifler bilgilendirildi

Niğde’de tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatiflere yönelik Kooperatif Bilgi Sistemi, Ekonomik Yatırımlar Hibe Programı, Bireysel Sulama Sistemi destekleri ve Kooperatiflerin derecelendirilmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Niğde’deki kooperatifler bilgilendirildi

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Vahap Erol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya teknik personel ve şehirde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma ve Sulama Kooperatifleri başkanları katıldı.

Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin, bakanlık tarafından belirlenen kriterler dâhilinde derecelendirmek suretiyle ortak bir paydada buluşturarak desteklemek, faaliyetlerinin etkinliğini, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğini arttırmaya ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan yönetmelik hakkında yapılan bilgilendirmede, uygulama birimlerinin görev ve sorumlulukları, kriterler, başvuru şartları ve değerlendirme gibi başlıklar ele alındı. 

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