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Güncel
AA 26.01.2024 09:19

Gümüşhane'de Turizm Sektörü İstişare Toplantısı yapıldı

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası'nda Turizm Sektörü İstişare Toplantısı düzenlendi.

Gümüşhane'de Turizm Sektörü İstişare Toplantısı yapıldı

GTSO Başkanı İsmail Akçay'ın başkanlığındaki toplantıya, turizm sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda söz alan turizm sektör temsilcileri, Gümüşhane turizmine katkı sağlanması için görüşlerini paylaştı.

Toplantı sonunda konuşan Akçay, katılımcıların görüşlerini not aldıklarını, bunları rapor haline getireceklerini belirterek, "Tüm konuşmacılarımız aynı dili konuştu. Bu da derdimizin Gümüşhane olduğunu gösteriyor." dedi.

Akçay, Gümüşhane'de çok güzel çalışmalar yapıldığına değinerek, "Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde güzel çalışmalar oldu. Tarihi mahallede altyapı çalışması yapıldı. Orada güzel bir butik otelimiz var. Turizm yerlerimize ulaşım ağları geliştirildi ama Gümüşhane'de daha geliştirmemiz gereken turizm yerlerimiz var. " ifadelerini kullandı.

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