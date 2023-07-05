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Güncel
AA 05.07.2023 15:02

Niğde'de yaz spor okulları başladı

Niğde'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Niğde'de yaz spor okulları başladı

Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Resul Özdemir, yaz spor okullarının, branş çeşitliliği ve sporcu sayısının artırılması noktasında çok önemli olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu yıl 23 branşta 5 bin 500 gencin faydalanacağı okulların, gençlerin zihinsel ve bedensel gelişiminde önemli rol oynayacağını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü de spor okullarının, arkadaşlık, takım çalışması, disiplin, saygı ve sorumluluk gibi değerlerin kazandırılmasında çok önemli olduğunu vurguladı.

Spor okullarının amacının güçlü nesiller yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Ötgünlü, "Geleceğe güçlü bir şekilde yürümek istiyorsak gençlerimize ve tüm bireylere engel tanımaksızın spor alışkanlığı edindirmemiz gerektiğini biliyoruz. Okulumuz sizlere hem sporda hem de hayatta başarının kapılarını açacaktır. Yaz spor okullarına katılan tüm öğrencilere başarılar diliyorum." diye konuştu.

Farklı branşlarda sporcuların sunduğu gösterinin ardından öğrencilere forma dağıtıldı.

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