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Güncel
AA 05.07.2023 13:51

Manisa'da otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı öğretmen yaşamını yitirdi.

Manisa'da otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Yeşilyurt Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde T.A. (26) yönetimindeki otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Seda Gülseren Erturun'a (39) çarptı.

Ağır yaralanan Erturun, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sürücü T.A, gözaltına alındı.

Erturun, Turgutlu'da son yolculuğuna uğurlandı

Son olarak Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezinde müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmen Erturun için, memleketi Turgutlu ilçesindeki Hacı Ahmet Yılmazmaden Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Erturun'un MHP'den 28. dönem Manisa milletvekili adayı da olan eşi Salihli Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Şahin Erturun, törende taziyeleri kabul etti.

Törene MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez de katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Turgutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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