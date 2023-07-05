Bilecik'te tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Bilecik-Bozüyük karayolunun Şelale rampalarında seyir halindeki Mehmet Ali Ç. idaresindeki otomobil, Talha K'nin kullandığı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın altına girdi.

Otomobilde sıkışan Mehmet Ali Ç. ile eşi Özlem Ç, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapatılan tek şerit, daha sonra trafiğe açıldı.