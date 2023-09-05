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Güncel
İHA 05.09.2023 14:06

Niğde'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 32 Gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda 32 şahıs yakalandı.

Niğde'de uyuşturucu tacirlerine darbe: 32 Gözaltı

Uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde yapılan operasyonlarda 32 şahıs yakalandı. Şahısların üstlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 724 Adet Sentetik Ecza Maddesi, 211 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılırken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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