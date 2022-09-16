Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilgölcük beldesinde bir kişinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Ev ve eklentilerindeki aramada, 213 kök Hint keneviri, 4 kilo 318 gram kubar esrar, 166 gram toz esrar, 12 gram kenevir tohumu, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat, elektronik terazi, ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.