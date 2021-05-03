Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarda 12 şüpheliyi yakaladı.
Zanların üzerinde 108 gram sentetik uyuşturucu, 9,97 gram eroin, hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Niğde
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