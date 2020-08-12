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Niğde'de trafik kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Burak Ünal idaresindeki 51 AAJ 023 plakalı otomobil, Niğde-Ulukışla karaya yolunun Kavuklu köyü girişinde Halit Günay yönetimindeki 51 LB 502 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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