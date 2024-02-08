Niğde'de taksici aracında unutulan çantayı sahibine teslim etti

Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde taksicilik yapan Osman Altın, aracına binen müşterisi Özgen Koyutürk'ü Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartmana bıraktı. Altın, müşterisinin çantasını aracında unuttuğunu fark ederek, Niğde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na durumu söyledi.

Oda Başkanı Halil İbrahim Kızıltan, çantadaki evraktan Koyutürk'e ulaşarak, içinde para ve altın bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Koyutürk, yaptığı açıklamada, Ankara'dan Niğde'ye geldiğini ve eve gitmek için taksiye bindiğini söyledi.