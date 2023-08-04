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Güncel
AA 04.08.2023 15:10

Niğde'de şehitler için aşure dağıtıldı

Niğde'de muharrem ayı dolayısıyla şehitler için aşure dağıtıldı.

Niğde'de şehitler için aşure dağıtıldı

Niğde Şehit Aileleri Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Niğde Şubesi, hayırseverlerin yardımıyla Hüdavent Hatun Parkı'nda, yaklaşık 2 bin kişilik aşure dağıttı.

Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, etkinliğin bu yıl yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl "Her şehidimiz adına bir çömçe" sloganıyla ikramda bulunduklarını belirten Demir, "Şehitlerimiz, hayatını kaybetmiş kahraman gazilerimiz adına dağıtılan bir aşuremiz. Rabbim kabul eylesin, bundan sonra böyle acıları yaşatmasın" dedi.

Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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