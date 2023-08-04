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Güncel
İHA 04.08.2023 13:56

Van’da 235 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen bir aylık çalışmalarda 235 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Van’da 235 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yasa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla icra edilen faaliyetler bünyesinde; Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 235 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

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