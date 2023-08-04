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Güncel
İHA 04.08.2023 14:17

Adana’da son bir ayda bin 79 trafik kazası yaşandı

Adana'da Temmuz ayı içerisinde meydana gelen bin 79 trafik kazasında 788 kişi yaralandı, 8 kişi hayatını kaybetti. Polisin denetimlerinde ise 929 araç trafikten men edildi, 622 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Adana’da son bir ayda bin 79 trafik kazası yaşandı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 301 bin 347 araç kontrol edildi.

Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 929 araç trafikten men edildi, 622 sürücünün ehliyetine el konuldu. Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde il sınırlarında toplam 552 maddi hasarlı, 519 yaralamalı, 8 ölümlü olmak üzere toplam bin 79 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 788 kişi yaralandı, 8 kişi hayatını kaybetti.

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