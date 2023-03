Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Üniversitenin afetin ilk anından itibaren yardım ve destekleri Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine teslim ettiğini belirten Uslu, yardımların depremzedelere sorunsuz şekilde ulaştığını anlattı. Uslu, üniversiteye bağlı konuk evleri ve kampüste yer alan öğrenci yurtlarının depremzedelere tahsis edildiğini aktararak, şunları söyledi:



"Üniversitemizin tüm idari ve akademik birimleri, deprem bölgeleri ve depremzede misafirlerimiz için seferber edildi. Çalışmalarımız ve psikososyal desteklerimiz aralıksız sürüyor. Deprem, maalesef ülkemizin bir gerçeği. Depreme karşı almamız gereken önlemlerin başında, bilimsel yöntemlerle zemin etüdü yaparak elde ettiğimiz verilere göre sağlıklı ve dayanıklı yapılar inşa etmek geliyor. Bu konuda yapılacak araştırma, geliştirme çalışmaları büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede üniversitedeki akademisyenlerimiz, şehrimize ve ülkemize her türlü katkıyı yapmaya açıktır"



"Afetlere hazırlıkta toplumun her kesiminin bilgilenmesi gerektiğine inanıyoruz"



Üniversite bünyesindeki Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Korkanç da yer seçimi, yapı tasarımı, üretimi ve denetimine kadar olan sürecin yeterince iyi kurgulanmamasının depremlerde büyük hasara neden olduğunu vurguladı. Son yıllarda bu konularda çok önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Korkanç, "Afetlere hazırlıkta toplumun her kesiminin bilgilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda devlet, bireyler, sivil toplum kuruluşları farklı roller alabilir ve birbirleriyle ortaklaşa çalışabilir. Bu çerçevede önce toplumumuzun geleceği olan siz öğrencileri, bilgi vermeyi seçtik. Bu çerçevede hepimize büyük işler düştüğünü unutmamak lazım. Sizlere güvenimiz tam" diye konuştu.



Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Gürbüz de öğrencilere Türkiye'nin jeolojik yapısı, depremin nasıl olduğu ve neler yapılması gerektiği hakkında sunum yaptı. Konferans, yarın da ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek.