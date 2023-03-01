Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında kentteki tüm taksici esnafı, bir günlük kazancını depremzedelere bağışladı.

Taksiciler, duraklara ve otomobilin kapılarına "Bugünkü kazancımızın tamamını afetzede kardeşlerimize bağışlıyoruz. Gün birlik günü" yazılı etiketler yapıştırdı.

Taksi şoförlerinden Ömer Alabacak, ellerinden geldiğince depremzedelere yardım ettiklerini ifade etti.

Bugün ekstradan bir yardım daha yapmak istediklerini aktaran Alabacak, "Tüm taksici esnaf bugün kazancımızı depremzedelere bağışlayacağız. Allah bir daha böyle büyük bir afet göstermesin" dedi.

Murat Işık da büyük bir afet yaşandığını dile getirerek, "Kardeşlerimizin yaralarını sarmasında ufak bir katkımız olsun istedik" diye konuştu.

Sedat Şen ise depremzedelere bir nebze de olsa yardım eli uzatmak istediklerini kaydetti.