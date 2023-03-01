Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
M.Ü. idaresindeki kamyon, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Osmanköy yakınlarında bariyerlere çarparak yola devrildi.
H.A.Ç'nin kullandığı yolcu otobüsü de devrilen kamyona arkadan çarptı.
Kazada kamyon sürücüsü ile araçtaki M.Ü. ile yolcu otobüsünün muavini R.Ç yaralandı.
Ambulansla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kazadan 1,5 saat sonra M.B, idaresindeki hafif ticari araç da yola devrilen kamyona çarptı.
Yaralanan hafif ticari sürücüsü ile araçtaki B.K, ile A.D hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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