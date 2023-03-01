Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğum gününde hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde beton mikserinin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.
B.A.Ö'nün kullandığı beton mikseri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda Hacer T.'e çarptı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hacer T.'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan kadının doğum gününün 1 Mart 1954 olduğu öğrenildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Denizli
Son Haberler
- 23:26
- 23:09
- 22:48
- 22:48
- 22:43
Sıradaki Haber
Bekçiler Erzincan’dan deprem bölgesine uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz