Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 20:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Badem ağaçları çiçek açtı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.
Şehirde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ağaçlar da çiçekler açmaya başladı.
İlçede Emek Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan badem ağaçları çiçek açtı. Badem ağaçlarının kış mevsiminde çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.
Etiketler: Karabük
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