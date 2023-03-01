İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele timleri, Ortahisar ilçesinde A.Y'nin ev ve iş yerinde kaçak sigara imal ederek sattığını belirledi.

Şüphelinin ev ve iş yerinde dedektör köpeği "Payda" ile yapılan aramalarda, otomatik sigara sarma makinesi, 15 bin 400 boş makaron, 13 bin 200 dolu makaron, 82 kilogram tütün ve 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.