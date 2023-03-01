Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 19:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da 136 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Ağrı'dan uçakla ülkelerine gönderildi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.
İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 136 Afgan uyruklu düzensiz göçmen, minibüslerle Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.
Burada jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek salona alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından uçakla Afganistan'a gönderildi.
Etiketler: Ağrı
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