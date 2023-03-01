İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde moda tasarım teknolojileri öğretmenleri ile gönüllü öğretmen ve öğrencilerin, depremzedelere gönderilmek üzere 88 polar uyku tulumu hazırladığı bildirildi.

Edebali Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından da deprem bölgesinden gelen okuldaki öğrencilere destek olmak amacıyla kermes düzenlendiği duyuruldu.

Okul bahçesindeki kermeste, deprem bölgesinden Bilecik’e gelen ve Edebali Ortaokulu’nda eğitimine devam eden 13 öğrenciye destek olmak amacıyla veliler tarafından hazırlanan yiyeceklerin satışa sunulduğu aktarıldı.