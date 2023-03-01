Aksaray'da 1 haftada 5 bin 50 kişi sorgulandı, 13 kişi tutuklandı
Aksaray’da polis ekiplerinin 1 hafta içerisinde gece ve gündüz yaptığı uygulama ve denetimlerde 5 bin 50 şahıs sorgulanırken, yakalanan 26 aranması olan şahıstan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 hafta içerisinde onlarca uygulama yaptı.
Şehir merkezi, işlek cadde ve sokaklarda görev alan asayiş şubesi ekipleri 60 park ve okul çevresi, yürüyüş yolları çevresi, 10 metruk bina, 15 kıraathane, 7 internet kafe ve oyun salonu, 18 umuma açık iş yerini denetledi. 852 aracın da kontrol edildiği uygulamalarda 1 adet çalıntı otomobil yakalanarak 5 adet motosiklet trafikten men edildi. 5 bin 50 şahsın Genel Bilgi Taraması sorgusundan geçirildiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalanırken 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.
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