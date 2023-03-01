Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 hafta içerisinde onlarca uygulama yaptı.



Şehir merkezi, işlek cadde ve sokaklarda görev alan asayiş şubesi ekipleri 60 park ve okul çevresi, yürüyüş yolları çevresi, 10 metruk bina, 15 kıraathane, 7 internet kafe ve oyun salonu, 18 umuma açık iş yerini denetledi. 852 aracın da kontrol edildiği uygulamalarda 1 adet çalıntı otomobil yakalanarak 5 adet motosiklet trafikten men edildi. 5 bin 50 şahsın Genel Bilgi Taraması sorgusundan geçirildiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalanırken 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.