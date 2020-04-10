Niğde'ye 27 ve 28 Mart'ta getirip Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Ömer Halisdemir ve Sultan 1. Kılıçarslan yurtlarına yerleştirilen, aralarında öğrenci ve tır şoförlerinin bulunduğu 634 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenenlerden 280'i otobüslerle Adana, Osmaniye ve Mersin'e gönderilmeye başlandı.

Kalanlardan sağlık sorunu yaşamayanlar yarın memleketlerine gönderilecek.