Kastamonu'nun Araç ilçesinde 3 katlı ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında içerde olduğu düşünülen ev sahibini arama çalışması başlatıldı.

Aşağı Ilıpınar köyünde Faik Sanık'a (88) ait 3 katlı ahşap evde gece geç saatlerde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle yangına müdahale edildi.

Yangın sonucu ev tamamen yandı. Evin giriş katında bulunan ahırdaki 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Yangın sırasında evde olduğu düşünülen Sanık'ı bulmak için itfaiye, Kastamonu AFAD ve Araç İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Köy muhtarı Selahattin Hallaçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin etrafında yanmış halde paralar da bulunduğunu söyledi.

Yangının neden çıktığını bilmediklerini dile getiren Hallaçoğlu, "Hasta olduğu için akşam kızı da gelmiş. Gece 12 gibi hanımı ile tartışmış. Hanımı ve kızı evden ayrılmış. Kızının evine gitmişler. 02.30 gibi yangının başladığını düşünüyoruz. Biz 04.00 gibi yangını duyduk. İtfaiyeye haber verdik. Kendisinin içeride olduğunu düşünüyoruz." dedi.