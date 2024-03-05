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Güncel
AA 05.03.2024 16:00

Niğde'de çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtılacak

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Altunhisar ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibe destekli nohut ve fasulye tohumu dağıtılacağını söyledi.

Niğde'de çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtılacak

Kurumda gazetecilerle bir araya gelen Baş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında ilçede nohut ve kuru fasulye üretimini arttırmak istediklerini belirtti.

Baş, 2024-2025 sezonunda yüzde 75'i hibe olmak üzere nohut ve fasulye tohumu dağıtılacağını ifade ederek, "Tohum bedelinin sadece yüzde 25'i çiftçilerimiz tarafından karşılanacak olup, hibe desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz, 15 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvurabilirler." diye konuştu.

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