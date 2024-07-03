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Güncel
AA 03.07.2024 15:32

Niğde'de çiftçilere dane kaybı uyarısı

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, biçerdöverle hasat yapılırken oluşan dane kaybının önlenmesi için çiftçilere uyarılarda bulundu.

Niğde'de çiftçilere dane kaybı uyarısı
[Fotograf: AA]

İl Müdürü Asım Baş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Suat Elli ve teknik personel, merkeze bağlı Ovacık köyünde biçerdöverlere yönelik dane kontrolü gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Niğde'de ürün hasadı yapan biçerdöverlerde dane kaybını en aza indirmek için hasat kontrollerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Denetimlerde ayrıca yetkililer, çiftçilere ve biçerdöver operatörlerine dane kaybı, biçim, boyu ve anız yangınları hakkında bilgilendirme yaptı.

Niğde'de çiftçilere dane kaybı uyarısı

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