Niğde'de çiftçilere dane kaybı uyarısı

İl Müdürü Asım Baş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Suat Elli ve teknik personel, merkeze bağlı Ovacık köyünde biçerdöverlere yönelik dane kontrolü gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Niğde'de ürün hasadı yapan biçerdöverlerde dane kaybını en aza indirmek için hasat kontrollerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Denetimlerde ayrıca yetkililer, çiftçilere ve biçerdöver operatörlerine dane kaybı, biçim, boyu ve anız yangınları hakkında bilgilendirme yaptı.