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Güncel
AA 03.07.2024 15:05

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Kilis'te yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin 1 Kasım'a kadar yasaklanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık ve mesire alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Hisar ile Gülbaba köyleri sınırlarındaki alanda devriye gezen ekipler, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Denetimlerde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği, iz takip köpeği, asayiş ve trafik devriyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından özellikle Hisar Tabiat Parkı bölgesi ve çevresindeki ormanlık alanlarda gözetleme, denetim ve kontroller yapıldı.

Ekipler, dronla da denetime destek verdi.

Ayrıca bölge, orman yangınlarına karşı kamera sistemleriyle takip ediliyor.

Kilis'te jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Vatandaşlardan İbrahim Gazel, ormanların ülkenin ciğeri olduğunu, jandarmanın yaptığı bu tür uygulamaları önemli bulduklarını söyledi.

Bu konuda vatandaşların daha çok bilgilendirilmesinin önemini vurgulayan Gazel, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Mehmet Gürses de uygulamaları faydalı bulduğunu, herkesin uyması gereken kurallar olduğunu kaydetti.

Vatandaşların duyarlılığıyla ormanların hayat bulacağını aktaran Gürses, ormanlık güzergahlardan geçerken çok dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti.

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