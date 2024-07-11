Çok Bulutlu 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.07.2024 14:30

Niğde'de bu yıl 42 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor

Niğde Valisi Cahit Çelik, kentte bu yıl yaklaşık 42 bin ton kiraz rekoltesi beklendiğini açıkladı.

Niğde'de bu yıl 42 bin ton kiraz rekoltesi bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Cahit Çelik, Altunhisar beldesindeki kiraz paketleme tesisini ziyaret ederek, yetkilerden bilgi aldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2023 yılı verilerine göre Türkiye'de 736 bin 791 ton kiraz üretildiğini belirten Çelik, Niğde'nin bu üretimde önemli pay sahibi olduğu aktardı.

Çelik, kentte 2023'te toplam 26 bin 610 dekar alanda 41 bin 710 ton kiraz üretildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu üretim Türkiye'deki genel üretimin yüzde 5,66'sını oluşturuyor. Niğde, kiraz üretiminde Türkiye genelinde 7'nci sırada. 2024 yılı İstatistik Veri Ağı birinci verilerine göre, kentte 26 bin 820 dekar alanda 42 bin 876 ton kiraz üretimi bekleniyor. Üretilen kirazlar Rusya, Çin, Tayland, Güney Kore, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Niğde'deki kiraz üretimi son yıllarda artış göstermiştir. Bu artışın başlıca sebebi, birçok meyve türünün pazarlanmasında yaşanan sorunların kirazda yaşanmamasıdır. Altunhisar'da ve Aktaş beldesinde 2 kiraz paketleme tesisi bulunmaktadır. Niğde'nin kiraz üretimindeki bu başarılı performansı, ilimizin tarım potansiyelini ve çiftçilerimizin emeğini göstermektedir. İlimizde kiraz üretimini artırmak ve daha fazla pazara ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Niğde TÜİK Almanya Rusya Çin
Sıradaki Haber
Sakarya'da alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
Orban NATO'da 'barış yerine savaş arayışının gündeme taşındığını' savundu
14:56
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
14:50
Şanlıurfa'daki kaçak trafo dron ile tespit edildi
14:35
8 yeni film sinemaseverlerle buluşacak
14:34
Gazze'de hizmet dışı kalan 2 hastane yeniden faaliyete geçti
14:33
Ankara için sağanak uyarısı
Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi
Bitkin halde bulup bakımını üstlendiği kartal yavrusuna "Paşa" adını verdi
FOTO FOKUS
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ