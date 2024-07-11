Adana'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından Sarıçam ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda etkinlik düzenlendi.

Programa, 15 Temmuz şehitleri ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu.

Şehitlerin anısına fidan dikmek için Pozantı'dan geldiğini belirten Oruç, "Çok üzülüyoruz ama çocuklarımız bayrak için şehadete yürüdüler. Ne mutlu bana ki 2 evladımı şehit verdim. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Allah bir daha o günleri yaşatmasın" dedi.