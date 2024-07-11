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Güncel
AA 11.07.2024 13:56

Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü halat yardımıyla kurtarıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü halat yardımıyla kurtarıldı
[Fotograf: İHA]

Muğla'da 65 yaşındaki Birsen Deveci idaresindeki otomobil, Akyaka Mahallesi Sakar mevkisinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakar mevkisinden ormanlık alandaki uçuruma devrilen otomobildeki sürücü, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurulan halat sistemiyle sedyeye alınarak çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Birsen Deveci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER
112 Acil Çağrı Merkezi AFAD İtfaiye Muğla Trafik Kazası UMKE
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