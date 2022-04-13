Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de bir kamyonda 4,5 milyon dolu makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 4,5 milyon dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.
Aracın kasasında 4,5 milyon dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu Kaçakçılık Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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