Kentte ocak ayında yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Kızılca, Dadı, Karaköprü ve Sevincer köyleri başta olmak üzere birçok köyde bulunan seraların üst bölümü, biriken kar yüzünden çökmüş, seraların içinde bulunan ürünler de zarar görmüştü.

Başlatılan hasar tespit çalışması sonrası, Cumhurbaşkanlığı tarafından toplam 50 milyon liralık hibe desteği sağlanan, seraları zarar gören 767 çiftçi, kısa süre içinde seralarını ayağa kaldırarak yeni sezonun sebze fidelerini dikmeye başladı.

Vali Mustafa Masalı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve beraberindeki heyet, üretime başlayan çiftçileri ziyaret ederek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Çiftçilerle beraber domates fidesi diken Vali Masatlı, önemli bir sebze üreticisi olan Amasya'da bulunan seraların çoğunun kar yağışından dolayı çöktüğünü hatırlattı.

Kar yağışı sonrası 62 köyde, toplam 5 bin 300 dekar sera alanının zarar gördüğüne işaret eden Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kar yağışının bitmesiyle birlikte Tarım Müdürlüğümüze bağlı 12 teknik ekibimiz tüm sera alanlarını gezerek, 4 gün içinde raporlarını tamamladılar. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri ile ilimize 50 milyon lira hibe geldi. Bu yardımı da öncelikli olarak TARSİM sigortası yapılan yerleri çıkartıp, sigortasız alanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hasarı oranında paylaştırdık. Devamında da Tarım Kredi Kooperatiflerinden bize özel yüzde 25 naylon indirimini sağladık. Ayrıca Antalya ilimizden yaklaşık 100 kişi seraların bakım ve onarımı ile ilgili ilimize geldiler, işçilerimizi Özel İdaremize ait Büyük Amasya Oteli'nde yaklaşık 2 ay misafir ettik. 100 kişinin de bize maliyeti toplam 550 bin liradır. Çiftçilerimizin burada tekrar üretime başlaması bizi mutlu etmiştir."

Milletvekili Karahocagil ise üreticinin daima yanında olduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle, seraları zarar gören çiftçilerimize karşılıksız olarak 50 milyon lira hibe verildi. Burada devletimiz, hükümetimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Çiftçilerimize iyi bir sezon geçirmeleriniz diliyorum." dedi.

Kızılca Köyü Muhtarı Osman Türkmen de, desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Çok memnun olduk, seralarımızın büyük bölümü yerdeydi, şimdi verilen destekle tekrar ayağa kaldırdık. Biz üretime başlayacağız, çalışacağız, üreteceğiz inşallah. Bizim işimiz bu." diye konuştu.