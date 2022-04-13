Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" ve "2021- 2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde, trafik kazaları ve bu kazalara bağlı ölüm ve yaralanma olaylarının azaltılabilmesi maksadıyla "Reflektör tak görünür ol" kampanyası Yozgat'ta da sürüyor.

Kampanya kapsamında jandarma ekipleri, traktör ve römorkların görünür olması maksadıyla Yozgat Valiliğince temin edilen 300 reflektörü tarım alanlarında faaliyet gösteren çiftçilere dağıttı.