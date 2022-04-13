Fildişi Sahili'nin çeşitli bölgelerindeki camilerin bahçelerinde iftar veren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bu yıl da ihtiyaç sahiplerini ramazan sofrasında buluşturdu.

İftar yemeği programına katılan Fildişi Sahili vatandaşları, TDV üyelerine ve Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye'deki hayırseverlerin ramazan dolayısıyla yaptıkları yardımları sahiplerine ulaştırdıkları için mutlu olduğunu söyledi.

"Onlara ramazanın paylaşma ayı olduğunu hissettirdik"

Sevgi ve kardeşlik bağının mesafe tanımadığını anlatan Turan, "Binlerce kilometre yol katederek buraya geldik. Milletimizin ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için yaptığı bağışları bizzat teslim ettik elhamdülillah. Buradaki kardeşimizle birlikte orucumuzu açtık. Onlara ramazanın paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu hissettirdik. Hayırsever milletimiz Müslümanların nerede olursa olsun yalnız olmadığını her fırsatta gösteriyor maşallah" dedi.