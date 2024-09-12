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Güncel
AA 12.09.2024 15:48

Niğde'de bir haftada çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 263 şüpheli yakalandı

Niğde'de bir hafta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla 263 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Niğde'de bir haftada çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 263 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Eylül tarihlerinde asayiş, narkotik, kaçakçılık gibi suçlara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 263 şüpheliyi yakaladı, bunlardan 5 'i tutuklandı.

Zanlılarla birlikte motorlu bisiklet, motosiklet kaskı, fırın, tabanca, 5 fişek, 135 kilogram tütün, 69,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan yabancı uyruklu bir şüpheli ile ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu 2 kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 13 bin 121 araç kontrol edildi, 2 bin 908 araç sürücüsüne ceza uygulandı, 42 araç trafikten men edildi.

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