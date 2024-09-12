Niğde'de bir haftada çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 263 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Eylül tarihlerinde asayiş, narkotik, kaçakçılık gibi suçlara yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 263 şüpheliyi yakaladı, bunlardan 5 'i tutuklandı.

Zanlılarla birlikte motorlu bisiklet, motosiklet kaskı, fırın, tabanca, 5 fişek, 135 kilogram tütün, 69,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan yabancı uyruklu bir şüpheli ile ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu 2 kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 13 bin 121 araç kontrol edildi, 2 bin 908 araç sürücüsüne ceza uygulandı, 42 araç trafikten men edildi.