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Güncel
AA 12.09.2024 14:49

Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

Adana'da 33 yıl hapis cezasıyla girdiği cezaevinden firar eden hükümlü polis tarafından yakalandı.

Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, "cinsel taciz" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından kesinleşmiş 33 yıl hapis cezasıyla girdiği cezaevinden 4 ay önce firar eden Musa Y'yi (40) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler yaptıkları çalışmayla firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, hükümlüyü sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

Musa Y, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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