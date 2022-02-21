D.A. (20) yönetimindeki 06 VDU 16 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine sonra da bir ağaca çarparak durabildi.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü D.A. ile yanında bulunan G.G. (19) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.