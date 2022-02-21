Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tiyatro sanatçısı Suna Keskin, Melek Baykal ve Nedim Saban'ın başrolünü üstlendiği oyun Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde izleyici ile buluştu.

Joseph Kesselring'in "Arsenic and Old Lace" adlı eserinden uyarlanan oyun tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Oyun sonunda Belediye Başkanı Mehmet Savran, oyunculara yöresel el sanatı ürünlerinden seramik tabak hediye etti.

Oyuncu Nedim Saban, Anadolu'da bu tür etkinliklerin belediyelerce desteklenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek sanata verdiği destekten dolayı Savran'a teşekkür etti.