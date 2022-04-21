Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve yaklaşık 6 yıldır firari olan serbest muhasebeci mali müşavir H.G'yi, düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.