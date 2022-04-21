Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve yaklaşık 6 yıldır firari olan serbest muhasebeci mali müşavir H.G'yi, düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Niğde FETÖ Terör Örgütü
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