Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Nevşehir'in Mahmat köyünde ikametten hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Nevşehir'in Mahmat köyünde önceki gün bir eve giren kişi ya da kişiler çeşitli eşyaları çaldı. İhbarın ardından çalışma başlatan jandarma, hırsızlık zanlılarının M.U.U, G.K. ve Y.D. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.U.U. ve G.K. tutuklandı, Y.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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