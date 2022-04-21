Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rize'de evinde ruhsatsız 3 tabanca, bir av tüfeği ile uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkandere ilçesine bağlı Ormanlı köyünde bir kişinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Aramada 383 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 3 tabanca ve bir av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Rize Uyuşturucu
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