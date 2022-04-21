Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkandere ilçesine bağlı Ormanlı köyünde bir kişinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Aramada 383 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız 3 tabanca ve bir av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.