Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de silahlı kavga: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde E.K'nin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen O.A, F.S, T.Y, Ç.Ö, U.Y. ve C.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca ile 11 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A, F.S, T.Y. ve Ç.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. U.Y. ile C.A. ise serbest bırakıldı.
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