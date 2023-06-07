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Güncel
AA 07.06.2023 16:13

Niğde'de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Niğde'de alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, yeni yollar açmak, eski yolları yenilemek ve kent estetiğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapıyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kenti en güzel şekilde donatmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yeni kavşaklar, yollar, üst ve alt geçitlerle şehri en güzel şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızdaki ana felsefemiz uzun yıllar kullanılacak hizmetleri ortaya koymaktır. İnşallah şehrin her noktasında bu çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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