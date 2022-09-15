Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı, Kur-an'ı Kerim ve dua okundu.

Vali Mustafa Koç, ahiliğin cömertliğe, eli açıklığa, mertliğe, dayanışmaya ve insanların birbirlerini kardeş olarak görmelerine dayandığını söyledi.

Anadolu'da yaşayan halkın, sanat, ticaret, ekonomi gibi dallarda kendisini yetiştirmesine imkan tanıyan ahiliğin kurulduğu dönemde Anadolu'ya göç eden Türkmenlere aş ve iş imkanı sağladığını anlatan Koç, "Ahilik kültürü, toplumda yaşayan fertleri birbirine yakınlaştıran, bireyler arasında sosyal dayanışmayı sağlayan, kardeşlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaretle ahlakı buluşturan bir yaşam tarzıdır. Toplumda birlik ve beraberlik ile yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur ortak değerlerin korunması ve yaşatılmasıdır. Ahilik prensibinin yeni kuşlara aktarılmasında esnaf ve zanaatkarlara büyük görev düşmektedir" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Ahiliğin önemine dikkat çekerek, bütün esnafın haftasını kutladı.

Konuşmaların ardından "yılın Ahisi" Mehmet Oluk'a kaftan giydirildi, "yılın kalfası" Bilal Karasoy ve çırağı Gökçe Çıkan'a plaket verildi.

Törenin sonunda Niğde Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.