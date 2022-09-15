Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okullarına adı verilen şehidin mezarını ziyaret etti
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde öğrenciler, adı okullarında yaşatılan şehidin kabri başında dua okudu.
Şehit Harun Saltalı Ortaokulu öğrencileri, 2015'te Hakkari'deki terör saldırında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Saltalı'nın mezarına ziyarette bulundu.
Öğretmenleriyle kabrin bakımını yapan öğrenciler, okunan dualara eşlik etti.
Okul müdürü Halil Akıncı, şehidin adını yaşatmak için çalışacaklarını söyledi.
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