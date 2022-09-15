Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da gümrük kaçağı 46 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği motosiklet ile otomobili durdurdu.
Ekipler yaptıkları aramada, 46 gümrük kaçağı cep telefonu ile 9 batarya ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık
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