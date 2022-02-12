Niğde'nin Merkez Efendibey Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katında C.A. ve K.Ö.'nün yemek yaptığı sırada mutfak tüpünden sızan gazdan dolayı patlama meydana geldi.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan C.A. ve K.Ö.'yü ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Patlamadan dolayı dairenin kapı ve pencereleri parçalanırken, ikamette maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.